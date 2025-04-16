جوزيف عون من الدوحة: استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش اللبناني

وكالات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701.

وقال عون، خلال لقائه آل ثاني، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في ظل الاعتداءات المتكررة.

وشكر الرئيس اللبناني، أمير قطر على الدعم الذي قدّمته الدوحة لبيروت في مختلف المجالات، وشدّد آل ثاني على أنّ الفرصة متاحة بعد انتخاب عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، انطلاق المحادثات اللبنانية القطرية بلقاء موسّع في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الثلاثاء، الدوحة، وكان في استقباله والوفد المرافق له، في مطار حمد الدولي، وزير المواصلات محمد بن عبد الله آل ثاني، وسفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى قطر فرح بري.