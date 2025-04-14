"البلشي" عن انضمام الصحفيين بالمواقع الإلكترونية للنقابة: الجمعية العمومية صاحبة القرار

كتب- عمرو صالح:

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفي، عن آخر التطورات المتعلقة بأزمة انضمام الصحفيين بالمواقع الإلكترونية لنقابة الصحفيين.

وقال "البلشي" خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إن دخول الصحفيين بالمواقع الإلكترونية للنقابة حق والجميع يعلم ذلك فمنهم أمهر وأنجح الصحفيين، مشيرًا إلى نصف حياته العملية قضاها بين العمل بالمواقع الإلكترونية.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن معركة إلحاق الصحفيين بالمواقع الإلكترونية للنقابة حتما ستنتهي بانضمامهم مستشهدًا بالتحديات التي واجهت الصحف الحزبية والمستقلة في التحاق العاملين بها للنقابة، مشيرًا إلى أن القانون كان يقتصر على دخول العاملين بالصحف القومية للنقابة.

وأشار "البلشي" إلى أن الأمر حاليًا في يد الجمعية العمومية هي صاحبة القرار، موضحا أن الجمعية العمومية صاحبة القرار الأول والأخير في ذلك الأمر.