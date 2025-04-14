وزير الاستثمار: عندنا 120 يوم إجازة وتكلفة التأخير الجمركي 150 مليون دولار يوميًا

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية إلى ساعات، وذلك بعد أن كان متوسط الإفراج يتراوح بين 14 و16 يومًا، وهو ما وصفه بأنه "غير موجود في العالم".

وأوضح الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، وأن هذا التأخير يعود جزئيًا إلى كثرة الإجازات الرسمية، التي بلغت 128 يومًا في العام الماضي.

وأوضح: "في مصر، عندنا متوسط الإجازات 120 يومًا سنويًا، وبلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا".

وأشار الخطيب إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، منها إلغاء الإجازات التي تتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي بدءًا من 6 ديسمبر الماضي، وتشكيل لجنة تضم 27 جهة مسؤولة عن الإفراج عن البضائع، بهدف تنسيق الجهود وتسريع الإجراءات.

وأضاف الخطيب أن وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، أقرت 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية، وأن الهدف النهائي هو الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات، لتحسين تنافسية مصر في مجال التجارة الدولية.

وأكد الخطيب أنه تعهد أمام الجهات المعنية بجعل مصر من بين أفضل 50 دولة في مجال التنافسية التجارية خلال عامين، والوصول إلى المراكز العشرين الأولى في المستقبل.