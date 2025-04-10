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صور.. "مدبولي" يُوقف رحلته لتفقد مستشفى منفلوط المركزي مؤقتًا

11:58 ص الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى مدبولي
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كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف الركاب، في طريقه لتفقد مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وذلك لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة "سانت ماري" الخاصة الذين اصطفوا لتحيته ومرافقيه خلال مروره من أمام المدرسة.

وحرص المعلمون والطلاب على حمل أعلام مصر خلال اصطفافهم أمام المدرسة؛ للترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لهم جميعًا، داعيًا الطلاب للاجتهاد في استذكار دروسهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحصيل العلم، لبناء مستقبلهم.


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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مستشفى منفلوط المركزي
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