الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة



كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الاثنين وحتى السبت 5 إبريل، على جميع أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تنشط الرياح على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، وتؤدي إلي انخفاض في الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وتوقعت الهيئة، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

كما توقعت الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.



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