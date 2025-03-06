أمطار غزيرة على منطقة المهندسين.. 10 صور

كتب-عمرو صالح:

تصوير- زياد أحمد:

تشهد محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار شديدة وانخفاض بقيم درجات الحرارة خلال الوقت الحالي وتسود أجواء باردة على معظم المناطق.

وقد رصدت كاميرا موقع "مصراوي"، سقوط أمطار غزيرة على منطقة المهندسين.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري.

وتمتد الأمطار، ولكن بشكل خفيف ورعدي، إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية وسيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.