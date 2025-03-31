10 صور ترصد احتفالات المواطنين بعيد الفطر في حديقة الأزهر

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: نادر رجب

شهدت حديقة الأزهر، صباح اليوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، توافد الأسر والمواطنين؛ للاحتفال بعيد الفطر 2025.

ورصدت "عدسة مصراوي"، احتفالات الأسر والمواطنين في حديثة الأزهر اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

وتحتفل مصر، اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الفطر، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، مؤكدة أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

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