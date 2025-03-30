السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر: "أسأل الله أن يبارك أيامنا"

الأحد 30 مارس 2025

07:55 م الأحد 30 مارس 2025

كتب- محمد سامي:

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتبت خلال الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "عيد فطر مبارك، أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة.. أسأل الله أن يبارك أيامنا وأن يعيد العيد علينا وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات".

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