السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر: "أسأل الله أن يبارك أيامنا"
كتب- محمد سامي:
هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكتبت خلال الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "عيد فطر مبارك، أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة.. أسأل الله أن يبارك أيامنا وأن يعيد العيد علينا وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات".
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