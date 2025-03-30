"التأمين الصحي الشامل" يعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مواعيد العمل الرسمية لبعض المنافذ التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من الاثنين 31 مارس وحتى الأربعاء 2 أبريل 2025، لتلبية احتياجات المستفيدين في أي وقت، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين في المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن مواعيد العمل في محافظة بورسعيد ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 مساءً في المنافذ التالية: الفرع الرئيسي للهيئة، مركز بنك الإسكان، مركز عرب 1، وحدة عمر بن الخطاب، مركز الجوهرة، وحدة مشالي، وحدة الكويت.

وفي محافظة الأقصر سيتم العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً في الفرع الرئيسي للهيئة، في حين يعمل من 8 صباحًا وحتى 3 مساءً في المنافذ التالية: مجمع الأقصر الطبي الدولي للكلى والرمد، مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى حورس بأرمنت.

أما محافظة السويس، فسيكون العمل في الفرع الرئيسي من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، بينما ستعمل المنافذ التالية: المجمع الطبي (الطوارئ)، مركز طب الأربعين، مركز طب التوفيق، وحدة طب عامر، ووحدة كبريت، من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

وفي محافظة جنوب سيناء، سيقتصر العمل في الفرع الرئيسي للهيئة بمدينة الطور، وذلك في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

أما محافظة الإسماعيلية، فستكون مواعيد العمل خلال إجازة العيد من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، وذلك في المنافذ التالية: مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى أبو خليفة، مركز طب أسرة السبع بنات، مركز طب أسرة العرايشة، مركز الفريد الطبي، مركز طب أسرة الرحمة، مركز طب أسرة أبو عطوة، مركز طب أسرة أبو صوير، مركز طب أسرة أبو خليفة، مركز طب أسرة فنارة، وحدة طب أسرة ك 2، مركز طب أسرة حي السلام، مركز طب أسرة المستقبل، مركز طب أسرة القنطرة شرق، مركز طب أسرة القنطرة غرب، مركز طب أسرة فايد، مركز طب أسرة الشهداء، مركز طب أسرة التل الكبير، مركز طب أسرة أبو سلطان، ومركز طب أسرة القصاصين.

أكدت الهيئة التزامها بتوفير كافة التسهيلات لضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأعلى جودة، مع مراعاة احتياجاتهم في كافة الأوقات، ومنها فترة الإجازات، حيث يتم تعديل مواعيد العمل لضمان إتاحة الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وفي هذا السياق، صرّحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير خدماتها للمواطنين بأعلى جودة وأفضل كفاءة، مشيرةً إلى أن استمرار العمل ببعض المنافذ التابعة للهيئة في المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك يأتي استجابة لاحتياجات المستفيدين، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات الصحية دون أي عوائق.

من جانبه، أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة، أن الفروع والمنافذ التي تم الإعلان عنها ستلتزم بمواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة للمستفيدين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، أنه تمت مراعاة إتاحة الفترات المسائية في بعض الفروع والمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين، تحسبًا لاحتمالية الإقبال المتزايد على تلقي الخدمات خلال فترة الإجازة.

للمزيد من المعلومات حول مواعيد العمل أو للاستفسارات، يمكن للمستفيدين التواصل مع الهيئة عبر الرسائل أو الاتصال على الخط الساخن 15344.