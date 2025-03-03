تكسير شوارع وزحام.. 14 صورة ليلية من تطوير سوق العتبة

كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

بدأت محافظة القاهرة أولى مراحل تطوير حي الموسكي التابع لمحافظة القاهرة حيث أقدمت الأجهزة التنفيذية اليوم الإثنين على إخلائه من الباعة الجائلين تمهيدا لبدء أعمال التطوير على كافة جوانبه وإعادة المظهر الحضاري له من جديد.

ورصدت عدسة مصراوي، أعمال التطوير التي تقوم بها محافظة القاهرة لسوق العتبة، وسط زحام في الشوارع المحيطة.

يذكر أن أعمال التطوير تضمن تنفيذ حوالي 473 (طاولة) للباعة الجائلين بدلاً من (الفرشة) التى كان يستخدمها الباعة الجائلين لعرض مختلف منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية في سهولة وصول المواطنين إلى المحال المجاورة للباعة الجائلين بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوى عالي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير وطلاء واجهات عدد من العقارات التي تتميز بطراز معماري بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

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