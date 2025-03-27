"العربي للمسؤولية المجتمعية" يحتفل بختام دورة الذكاء الاصطناعي

كتب- أحمد جمعة:

نظّم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية ووزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، وبرعاية بيت التمويل الكويتي، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت بعنوان: "كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل احترافي ونصنع المحتوى المقروء والمرئي والمسموع".

أُقيمت فعاليات ختام الدورة بمركز قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية، وتخللتها أمسية رمضانية ضمت فقرات غنائية وعزفًا على العود، إلى جانب توزيع شهادات إتمام الدورة التي تم تقديمها لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين.

جاءت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في إطار دعم الوزارة لأنشطة المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الإعلام والثقافة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن هذه الدورة تُعد باكورة سلسلة من الدورات المتخصصة التي يعتزم المجلس تنفيذها لتأهيل مختلف فئات المجتمع لاستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تمكين المجتمع معرفيًا هو أحد ركائز استراتيجية المجلس في ظل التحول الرقمي العالمي.

وشهدت الاحتفالية حضور ومشاركة نخبة من الشخصيات العامة والخبراء في مجالات الإعلام والتعليم والتحول الرقمي، حيث افتتح الكلمات المهندس زياد عبد التواب، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمجلس الوزراء، والذي أكد أهمية إعداد كوادر مؤهلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع معايير حماية البيانات.

كما تحدثت الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن دور الإعلاميين في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الرسائل الإعلامية، مع الحفاظ على المهنية والمصداقية.

وتناول الدكتور محمد خليفة، خبير تكنولوجيا التعليم، التأثير المتسارع للذكاء الاصطناعي في تطوير مناهج التعليم وأساليب التدريب، داعيًا إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية.

وفي كلمته، استعرض الكاتب الصحفي أشرف مفيد، خبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أهم محاور الدورة التدريبية، مشددًا على ضرورة تمكين الإعلاميين والصحفيين من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحويل هذه الأدوات من تهديد إلى فرصة تطوير مهني حقيقية.

كما عبّر الدكتور هاني عزيز، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لدور المجلس العربي في تقديم برامج نوعية تواكب التحديات المستقبلية، واصفًا هذه المبادرة بأنها خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا.

وقدّمت بوسي العسال، عضو مجلس الأمناء بالمجلس و المسؤلة عن تطوير البرامج الأكاديمية بالمجلس، رؤية المجلس في تطوير برامج تدريبية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

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