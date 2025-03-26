الحكومة توافق على تعاقد "القومية للأنفاق" مع "نيرك" لتوريد وحدات مترو الإسكندرية الإقليمي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، وذلك لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وتعزيز استخدام وسائل النقل الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل نقل كهربائية سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، لما لها من دور كبير في تقليل معدلات الحوادث، وتخفيف الاختناقات المرورية، خاصة في محافظة الإسكندرية، التي تعد من أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية في البلاد.

ويهدف مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، وزيادة استيعاب حركة النقل، وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، حيث من المتوقع أن يساهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي من خلال الاعتماد على الكهرباء النظيفة، مما يدعم جهود الدولة في التحول إلى وسائل نقل مستدامة.

وبحسب تفاصيل المشروع، فإنه يستهدف رفع السرعة التشغيلية للقطارات من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وزيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية لنقل الركاب من 2850 راكبًا في الساعة بالاتجاه الواحد إلى 60 ألف راكب في الساعة، مما يعزز من كفاءة النقل الجماعي داخل الإسكندرية.

كما يتضمن المشروع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، بالإضافة إلى خفض زمن التقاطر بين القطارات من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، مما يسهم في تحسين انتظام الرحلات وتقليل فترات الانتظار.

تفاصيل التعاقد ومراحل التنفيذ

وفقًا لما أقره مجلس الوزراء، سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى التي تمتد على 38 شهرًا تصنيع وتوريد 21 قطارًا، يتكون كل منها من 9 عربات، ليصل إجمالي العربات إلى 189 عربة قطار، إلى جانب توفير قطع الغيار اللازمة وأعمال الصيانة، بالإضافة إلى توريد جهاز محاكاة متطور لتدريب السائقين على تشغيل القطارات الجديدة.

أما المرحلة الثانية، فستركز على أعمال الصيانة الدورية للقطارات لمدة 8 سنوات، والتي تتضمن توفير قطع غيار العمرة الجسيمة، بهدف الحفاظ على كفاءة تشغيل القطارات وضمان استمرار تقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة.

ويعد هذا المشروع واحدًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في قطاع النقل، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة النقل الجماعي، ودعم الصناعة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال المواصلات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية في الإسكندرية.

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