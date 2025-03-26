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الحكومة تقر 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز في الموازنة الجديدة

03:29 م الأربعاء 26 مارس 2025

رغيف الخبز

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كتب - محمد سامي

خصصت الحكومة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة سنوية 20٪ عن العام المالي السابق، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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رغيف الخبز السلع التموينية الدكتور مصطفى مدبولي
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