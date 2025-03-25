نتيجة مسابقة أفضل المواقع الثقافية لعام 2024

القاهرة - أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عن أفضل المواقع الثقافية، خلال المسابقة السنوية لعام 2024، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ونفذت المسابقة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشارك بها 19 موقعا ثقافيا، تم ترشيحها من قبل الأقاليم الثقافية الستة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ووقع الاختيار على 9 مواقع، وفقا للفعاليات الثقافية المقدمة للجمهور طوال العام الماضي، وذلك من قِبل اللجنة المنظمة للمسابقة والتي ترأستها د. منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين.

وحصد قصر ثقافة الأنفوشي (فرع ثقافة الإسكندرية) المركز الأول كأفضل قصر ثقافة، وجاء قصر ثقافة أسيوط في المركز الثاني، فيما جاء قصر ثقافة روض الفرج (فرع ثقافة القاهرة) في المركز الثالث.

وعن بيوت الثقافة، حصل بيت ثقافة تمي الأمديد (فرع ثقافة الدقهلية) على المركز الأول، وجاء بيت ثقافة دير مواس (فرع ثقافة المنيا) في المركز الثاني، فيما حصل بيت ثقافة دشنا (فرع ثقافة قنا) على المركز الثالث.

أما المكتبات الثقافية، حصلت مكتبة الأدهم (فرع ثقافة البحيرة) على المركز الأول، وحصلت مكتبة الطفل والشباب بطامية (فرع ثقافة الفيوم) على المركز الثاني، وجاءت مكتبة الطفل والشباب بديروط (فرع ثقافة أسيوط) في المركز الثالث.

وقررت اللجنة منح درع الهيئة للمواقع الفائزة وتكريم مديري هذه المواقع، وتنظيم احتفالية تكريم بقصر ثقافة روض الفرج، يعلن عنها لاحقا.

كما تقرر منح جائزة خاصة وشهادة تقدير لكل من مكتبة طفل الأمل بفرع ثقافة بورسعيد، ومكتبة ميت الخولي بفرع ثقافة دمياط، نظرا لتميز الأنشطة الثقافية المقدمة، رغم قلة عدد العاملين بهما.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إزكاء روح التنافس بين المواقع الثقافية، وتحفيزها على تقديم أفضل الأنشطة للرواد، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء في المجالات الثقافية والفنية والإدارية، وتحقيق رسالة الهيئة في نشر الثقافة والفنون في جميع أنحاء الجمهورية.

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