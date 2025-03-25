3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء، وكذلك على مدار الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر على الأنحاء كافة، حيث مُتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 29 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 وحتى الجمعة 28 مارس، يكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث مُتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة حاجز 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

اقرأ أيضًا:

الجبهة الوطنية يبدأ تعيينات أمناء 6 محافظات.. (تفاصيل)

بالمستندات.. "المعلمين" ترد على اتهامات بوجود مخالفات وتربح غير شرعي

شيخ الأزهر والبابا تواضروس يؤكدان رفضهما لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني