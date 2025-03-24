صور.. حريق بأحد عقارات ميدان عابدين وقرارات عاجلة من محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بالعقار رقم 3 شارع قولة من ميدان عابدين بجوار مسجد أنصار السنة، دون إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بشقه بالدور الأول، وامتدت للدور الثاني والثالث بالعقار الخالي من السكان، والمكون من أرضي و3 أدوار وحوائط حاملة، وأسقف خشبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤلو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

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