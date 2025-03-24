بالصور.. وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت "اللجنة الدائمة العليا للسياسات" بوزارة الري اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة؛ لمناقشة السياسات العامة للوزارة؛ خصوصًا ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى ٧٨%، ومناقشة مقترحات الهيكل الإداري لمشروع الدلتا الجديدة باستحداث (٢) هندسة ري تتبع قطاع الري؛ لاستلام وتشغيل المسار وتشغيل وصيانة والتحكم في التصرفات والمناسيب بمحطات الرفع، ومتابعة منافع الري الواقعة في مسار المشروع، وإصدار التراخيص للجهات أو المواطنين في مسار المشروع، طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.

وأكد سويلم أهمية تدريب وبناء قدرات المهندسين والفنيين بالوزارة؛ لتمكينهم من متابعة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة، والمسار الناقل، ومحطات الرفع الواقعة عليه.

وناقش المجتمعون موقف عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لاستخدامات مياه الشرب، حيث تمت الموافقة على طلب سحب كمية مياه من الرياح التوفيقي لزوم توسعات محطة مياه عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مع تركيب عدادات لقياس كمية المياه الفعلية المسحوبة وتركيب مقياس لرصد المناسـيب أمام مأخذ المحطة وربطه بشبكة التلليمتري بالوزارة، والموافقة على سحب كمية مياه يومية لمدة عام من ترعة السنانية لصالح المشروع القومي "إنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط"، والموافقة على زيادة كمية المياه المسحوبة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بمقدار ٢٠٠ م٣/ ساعة، مع التنسيق بين وزارتَي الري والبترول، لتنفيذ وتمويل الأعمال اللازمة لتوفير الكميات الإضافية من المياه .

وأكد وزير الري حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لاستخدامات الشرب بدقة؛ بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي في مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التلليمتري لتوفير قياسات فورية تُمكن مسؤولي الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي؛ لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية .