"الحكومة لها أجران".. تصريحات مهمة من وزير الصحة عن قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعالج قضية حساسة تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة الطبية وحقوق متلقيها، حيث يمثل كلا الجانبين مصلحة تستوجب الاهتمام والرعاية.

ووجه "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، الشكر للمجلس، لاهتمامه بمشروع قانون المسئولية الطبية، والذي خشيت المجال السابقة مناقشته.

وقال وزير الصحة: مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرًا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، والجميع كان يتخوف من مناقشة قانون المسؤولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسؤولية التشريعية.

وأكد وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفًا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزه وهو الالتزام بما نص عليه الدستور.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية استحدث تعريفًا واضحًا للخطأ الطبي، حيث لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الأصول الطبية والعلمية الثابتة.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة وهي لجنة الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، وتضمنت اقتراح التسوية الودية.

وأكد أنه وفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلًا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلًا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.

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