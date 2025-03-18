"محلية النواب" تناقش ملف تعويضات المواطنين وتطوير مساكن الإسماعيلية

كتب - نشأت علي:

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، وفي مقدمتها ملف تعويضات المتضررين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية حقوقهم وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى الاهتمام الرئاسي الكبير بهذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، والذي كان مخصصًا كبديل سكني لمتضرري مساكن الكوكاكولا، حيث طُلب منهم الإخلاء دون توفير بدائل. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن قرارات إزالة تخص 30 عقارًا بمنطقة الإعلام، رغم عدم وجود مشاكل إنشائية بها.

استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصورًا لتطوير منطقة مساكن الكوكاكولا، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.617 مليار جنيه، تشمل:

* عمارتي الواجهة التجارية: 84 مليون جنيه.

* عمارتي الواجهة السكنية: 278 مليون جنيه.

* العمارات الخلفية: 1.155 مليار جنيه، تشمل أعمال المرافق والتنسيق العام.

وأشار إلى أن تعويض الوحدات السكنية القائمة (540 وحدة بمساحة 57,780 مترًا مربعًا) يصل إلى 810 ملايين جنيه، بينما تتراوح أسعار البيع بين:

* 60 ألف جنيه للمتر التجاري.

* 25 ألف جنيه للمتر السكني (واجهة).

* 20 ألف جنيه للمتر السكني (خلفي).

وأوضح أن إجمالي العائد من بيع الوحدات السكنية والتجارية يقدر بـ1.527 مليار جنيه، مما يؤدي إلى صافي خسائر بنحو 89.14 مليون جنيه.

أكدت النائبة أمل سلامة على ضرورة تقديم تعويضات عادلة للسكان، سواء كانت مادية أو عينية، التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واقترح النائب أحمد دندش ثلاثة بدائل لتعويض المتضررين: تعويض مادي، الحصول على وحدة بمساحة أقل دون تكلفة إضافية، والحصول على وحدة أكبر مع دفع فارق السعر.

أكد المهندس أحمد السجيني أن حل هذا الملف سيكون له مردود إيجابي كبير، مشددًا على ضرورة تقديم تقرير فني ومالي حول المقترحات المقدمة من صندوق التنمية الحضرية ومحافظة الإسماعيلية. كما قررت اللجنة عقد اجتماع جديد في أول أسبوع بعد عيد الفطر لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حاسمة بشأن الملف.