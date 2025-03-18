"التعليم" تعقد لقاء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، مشيرة إلى أنه استمراراً للتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع الوعي بخطورة هذه الظواهر وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، سيتم عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس يوم الأحد 23 مارس.

موعد اللقاء والفئات المستهدفة

أوضحت الوزارة أن اللقاء سيكون يوم الأحد 23 مارس الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، حيث يستهدف اللقاء توعية المعلمين والمسؤولين التربويين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر.

وشددت الوزارة على ضرورة حضور ومشاركة، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، ورؤساء أقسام التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية، ومسؤولي التنمية المستدامة بالمدارس.

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