عرفنا قيمة أبناءنا.. الرئيس السيسي: لما حصلت مشكلة مع الشرطة في 2011 المجتمع عانى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد أن تكون درجة الوعي لدى المصريين كافية، قائلًا: ليا تجربة في أحداث 2011 و2012 و2013 واللي بعد كده، لما حصل مشكلة مع الشرطة، شوفنا قد إيه المجتمع عانى وتعب، والميزة الوحيدة، إننا عرفنا في الوقت ده قيمة أبناءنا اللي موجودين في الشارع، بنكون نايمين وهما صاحيين.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل إفطار أكاديمية الشرطة: "في الوقت ده الجيش نزل، وكنت أنا مدير مخابرات، وقولتلهم خلي بالكم الجيش اللي نزل هيكون محتاج إعادة تأهيل وعودته لمكانه، موجهًا حديثه للمواطنين: محدش يشوف خبر أو صورة أو أي حاجة في مواقع التواصل ويتحامل على الجهاز، وده خطر، لأن الهدف من ده في الأول والآخر يخلي المجتمع غير راضي.

وتابع: "لو تفتكروا من 15 سنة، اتعملت حاجات قبل 2011، وقدروا من خلال الشحن والإشاعات والكذب والافتراء يخلوا جزء كبير متحامل عليه، وفيه برامج شغالة دلوقتي على إن الكلام ده ميتكررش تاني وميتعملش تاني، لكن بقوله من ضمن الوعي".