تشغيل محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح، والذي يبلغ طوله 660 كم ويدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة حتى مطروح وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع من حيث تقدم التشطيبات النهائية للمحطات والانتهاء من عدد كبير من الأعمال الصناعية (كباري -أنفاق)، أو أعمال تركيب القضبان على السكة وتركيب أعمدة الكاتنيري.

كان في استقبال الوزير، اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد الفريق كامل الوزير، للأعمال النهائية لمشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع والذي يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع 5 حارات مرورية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال وفتح الكوبري أمام حركة السيارت خلال عيد الفطر المبارك لخدمة أهالي الإسكندرية وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

ثم توجه الوزير، لتفقد محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة ومطار برج العرب، والمنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث تتكون من 6 سكك.

وتابع الوزير، تقدم أعمال تنفيذ المحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.

واطلع الوزير، على التقدم في معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وبرابخ وأخوار وما تم الانتهاء منه من هذه الأعمال والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها.

كما تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الديزيرو الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر، والانتهاء بشكل كامل من تصنيع 5 قطارات سريعة (فيلارو)، من إجمالي 15 قطارًا مخصصة للخط، وتم الانتهاء من تصنيع 8 قطارات إقليمية (ديزيرو)، من إجمالي 34 قطارًا إقليميًا مخصصة للخط بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 5 جرارات كهربائية للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع.

ثم تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائي السريع، والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم الانتهاء من أعمال تنفيذه، وقد وجه الوزير، بفتحه أمام حركة السيارت نظرًا لأهميته في حل وتحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع وزيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.

ثم التقى الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية، عدد من العاملين بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع وتناول وجبة الإفطار معهم حيث نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته للعاملين بشهر رمضان الكريم وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وخاصة مع تنفيذ الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالميًا.

وأضاف الوزير، أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وأنها تربط مختلف أنحاء الجمهورية ببعضها، وبتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان.

وقدم الوزير، الشكر للعاملين بالمحور ومشروع القطار الكهربائي السريع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مضيفًا أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كنما تخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، بجانب خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر)، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.

كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية كما سيخدم عالم رجال الأعمال والاستثمار لمروره بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح)، يبلغ طوله 660 كم ويشتمل على 21 محطة (13 محطة قطار سريع - 8 محطات إقليمية)، بالاضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة، ويعتبر الخط أحد ثلاثة خطوط جار تنفيذها بإجمالي أطوال 2000 كم، بواسطة تحالف (سيمنز الألمانية - أوراسكوم - المقاولون العرب).

ويبلغ إجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية، و6 ورش عمرة خفيفة، كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارًا، وعدد القطارات الإقليمية 94 قطارًا، وعدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرارًا.

ثم زار الفريق مهندس كامل الوزير، موقع مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانًا، حيث شهد الوزير بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدًا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق وكان في استقباله قيادات ألستوم الفرنسية.

وصرح الوزير، بأن المجمع سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو - ترام - LRT - مونوريل - قطار سريع).

كما أكد الوزير، أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل، كما يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية، تواصلت وزارة النقل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.

وفي هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/ اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود)، مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك على النحو الآتي:

- التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة.

- التعاون مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة أولى (حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع) وبدأ في الإنتاج التجريبي والتوسع مستقبلًا بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة لمكونات القطارات والجرارات.

- التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، وجار إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.

- التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري، وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80%.

- التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حاليًا بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا.

- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنويًا بالتعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة في تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن، بالإضافة إلى إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية (سيجوارت - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - كونكريت بلس - الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات)، منها 4 مصانع لفلنكات شبكة القطارالسريع.

- التعاون مع شركات وطنية مصرية (شركة النصر - شركة مان قسطور - شركة الجيوشي - الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل)، لتوريد الأتوبيسات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل (الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت وأكتا).

- التعاون مع شركات وطنية مصرية (شركة السويدي - شركة أباظة للمقطورات)، لتوريد الشاحنات والعربات اللوري والقلاب.

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