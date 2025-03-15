استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفقًا للتقرير الرسمي من الأرصاد، جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف المناطق كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى: العظمى 31 – الصغرى 19

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30 – الصغرى 18

درجات الحرارة في الإسكندرية السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 – الصغرى 16

السواحل الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 – الصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 – الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 19