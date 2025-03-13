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ترامب: أمريكا لديها تجارة غبية والعالم بأسره ينهبنا

05:05 م الخميس 13 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تمتلك تجارة حرة.

وتابع الرئيس الأمريكي في منشور على "تروث سوشيال": "الولايات المتحدة لا تمتلك تجارة حرة، لكننا لدينا تجارة غبية. العالم بأسره ينهبنا".

وتحدث ترامب على "تروث سوشيال" عن الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه أحد أكثر الكيانات فرضًا للضرائب والتعريفات العدائية واستغلالًا في العالم.

وأشار ترامب: "الاتحاد الأوروبي أُنشئ لغرض استغلال الولايات المتحدة، وقد فرض للتو تعريفة جمركية بنسبة 50% على الويسكي. إذا لم تُلغَ هذه التعريفة فورًا، فستفرض الولايات المتحدة قريبًا تعريفة جمركية بنسبة 200% على جميع أنواع النبيذ والشمبانيا والمشروبات الكحولية القادمة من فرنسا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح ترامب: "سيكون هذا القرار مفيدًا للغاية لشركات النبيذ والشمبانيا في الولايات المتحدة".

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