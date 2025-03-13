درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة مع بداية موجة حارة علي أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الخميس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاَ وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: 31 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية : 28 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:30 درجة مئوية.

-جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 33 درجة مئوية.

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