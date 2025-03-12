مدبولي: استقرار سياسات الدولة من أهم عوامل جذب الاستثمارات

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استقرار السياسات داخل الدولة يعد من أهم العوامل لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح بفضل التزامها بالسياسات النقدية المستقرة والواضحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

القطاع الخاص يعرب عن تفاؤله بالمستقبل

وأوضح "مدبولي" أن القطاع الخاص في مصر يتبنى نظرة متفائلة وإيجابية تجاه المستقبل، مؤكدًا أن هذا التفاؤل يعكس النجاح الكبير الذي تحققه الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية.

تأكيد على التوجهات المستقبلية للنمو الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العالم يواجه تحديات سياسية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، لكن الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية، مع الالتزام بالسياسات التي تعزز من نمو الاقتصاد المصري وتقديم الرفاهية لمواطنيها.

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