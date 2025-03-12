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صرف تعويضات لأصحاب العقارات المتعارضة مع مشروع تطوير طريق الفردان- الصالحية

03:45 م الأربعاء 12 مارس 2025

تطوير طريق الفردان- الصالحية

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كتب - محمد سامي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على صرف تعويضات مالية مناسبة لسكان العقارات التي تعترض تنفيذ مشروع ازدواج وتطوير طريق "الفردان – الصالحية"، وذلك لضمان استكمال المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة منه في تحسين شبكة الطرق وتعزيز البنية التحتية.

وأشار المجلس إلى أن هذه التعويضات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وحماية حقوق المواطنين، من خلال توفير بدائل مناسبة لهم وتعويضهم بشكل عادل عن ممتلكاتهم المتأثرة بالمشروعات التنموية.

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تطوير طريق الفردان- الصالحية تعويضات لأصحاب العقارات مجلس الوزراء
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