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تحذير وارتفاع كبير بالحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 10 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من 10 مارس إلى السبت 15 مارس.

وقالت الهيئة، إنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم من 2 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء.

وأكد الهيئة، أنه يوجد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الفترة الحالية يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري.



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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة
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