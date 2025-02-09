الطقس الآن.. أمطار متفاوتة الشدة تصل القاهرة في هذا التوقيت

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، حالة الطقس والظواهر الجوية الآن وعلى مدار الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود أجواء شتوية بامتياز على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس تشير آخر صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأمطار تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة مع تقدم الوقت، مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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