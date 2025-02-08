مسابقات بعشرة آلاف دولار.. مفاجآت مدوية بحلقة مستر بيست حول الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

أطلق اليوتيوبر الشهير مستر بيست، حلقة جديدة من برنامجه الشهير، بعنوان قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات، على موقع "يوتيوب"، وحققت مشاهدات قياسية في غضون ساعات معدودة تخطت الـ6 مليون مشاهدة، فيما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه".

وجاءت الحلقة في شكل مغامرة استكشافية غير مسبوقة داخل الأهرامات الثلاثة، حيث قام مستر بيست وفريقه بالوصول إلى أعماق 30 مترًا أسفل الأرض، تضمنت غرف دفن قديمة يُعتقد أنها كانت تضم جثامين الفراعنة، بتقنيات تصوير ومونتاج متقدمة ومبهرة للغاية.

حيث جمع مستر بيست بين الترفيه والإثارة والمسابقة لمعرفة واستكشاف مزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ومنها دفن لعبة للمستقبل ثمنها عشرة آلاف دولار، كما أثار فضول الجمهور بتساؤلات حول الكائنات الفضائية ودورها المزعوم في بناء الأهرامات.

وحرصا من اليوتيوبر الشهير على استقطاب الجمهور العربي، تمت ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية الفصحى، وهو ما يتوقع أن يساهم في جذب مزيد من السياح إلى الأهرامات.

مستر بيست يثير الجدل بحلقة قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات.

تشتهر فيديوهات مستر بيست بحجم إنتاجها الضخم، وتتضمن تحديات بملايين الدولارات، ومبادرات خيرية، وتجارب استثنائية تحدث مرة واحدة في العمر. سواء كان ذلك إعادة بناء مجتمعات بأكملها أو تنفيذ إنجازات قياسية، فإن محتواه يواصل دفع حدود الإبداع مع إحداث تأثير حقيقي في العالم.

وقد منحت لجنة مصر للأفلام تصاريح تصوير خاصة لمشروع مستر بيست لدعم إمكانيات تعزيز السياحة المصرية وترسيخ مكانة أهرامات الجيزة كوجهة رائدة للإنتاج الإعلامي العالمي. كما قدمت السلطات الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.

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