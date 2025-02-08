غدًا.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وعدد من الاتفاقيات الدولية

كتب- نشأت علي:



يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تقدمت به الحكومة، حيث سيستمر النقاش لمدة ثلاثة أيام بدءًا من غد الأحد.



ويعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانونًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق فلسفة قانونية تتماشى مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



ويهدف إلى تلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة الدولية الرسمية، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي.



كما أن القانون يضمن المزيد من حقوق الإنسان والحريات للمواطنين، ويعزز الاستقرار في القواعد الإجرائية بما يتناسب مع مصلحة الدولة.



ويتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع قانون آخر يتعلق بالتراخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات البترولية للبحث عن البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2005.



وفي نفس الجلسة، يناقش المجلس مشروع قانون آخر يتعلق بالغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بما يضمن التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة.



كما تشمل الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية، مثل قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل الإطار الذي يتيح لبنك التنمية الأفريقي استبدال سعر الفائدة المرجعي الليبور LIBOR بـ السوفر SOFR، والمقرر مناقشته في جلسة يوم الإثنين.



وفي جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

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