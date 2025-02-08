نشرة منتصف الليل| وظائف خالية بمترو الأنفاق والمونوريل.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في ختام لقاءاته الرسمية الحالية في جمهورية تركيا، اجتماعًا مع Müberra ERESİN، رئيسة اتحاد الفنادق التركي TURAB، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسئوليه، وممثلي بعض الفنادق بتركيا.

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أشار فيها إلى عدم التسرع في تنفيذ مقترح تهجير سكان قطاع غزة

أكدت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة بياسمين الخيام، أن المطلوب من كل شخص في مجاله الدعوة إلى الله، وإن الله قيد لها والدها وأمها حبهم للخير حتى تسير على نهجهم.

وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي أصيب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لطلبه بالعلاج في مصر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إنكار حادثة المعراج التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يُعد إنكارًا لجزء أساسي من الدين الإسلامي.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم هو التغير في المناخ.

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لتعيين مهندس بنظام التعاقد لمدة عام (عقد محدد المدة) لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق.