نشرة منتصف الليل| وظائف خالية بمترو الأنفاق والمونوريل.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
بعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم.. وزير السياحة: فرص استثمارية كبيرة بالساحل الشمالي والعلمين وسانت كاترين
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في ختام لقاءاته الرسمية الحالية في جمهورية تركيا، اجتماعًا مع Müberra ERESİN، رئيسة اتحاد الفنادق التركي TURAB، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسئوليه، وممثلي بعض الفنادق بتركيا.
"ترامب يرجيء التهجير".. عمرو أديب: مصر قادرة على الحرب وردع التهديدات
علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أشار فيها إلى عدم التسرع في تنفيذ مقترح تهجير سكان قطاع غزة
الداعية ياسمين الخيام: والدي أول من قرأ القرآن بالكونجرس.. وهذه قصة إسلام ١٨ أمريكيًا على يديه
أكدت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة بياسمين الخيام، أن المطلوب من كل شخص في مجاله الدعوة إلى الله، وإن الله قيد لها والدها وأمها حبهم للخير حتى تسير على نهجهم.
بعد علاجه بمصر.. الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل: لن نترك أرضنا وسنعيد إعمارها
وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي أصيب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لطلبه بالعلاج في مصر.
برودة شديدة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.
خالد الجندي: إنكار المعراج هو إنكار للقرآن.. معراج النبي حقيقة إيمانية لا تقبل الجدل
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إنكار حادثة المعراج التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يُعد إنكارًا لجزء أساسي من الدين الإسلامي.
الرئيس السيسي و"جوتيريش" يشددان على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.
الزراعة: صادراتنا الزراعية زادت في 2024 بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة
قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم هو التغير في المناخ.
للذكور فقط.. وظائف خالية بمترو الأنفاق والمونوريل -(تفاصيل)
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لتعيين مهندس بنظام التعاقد لمدة عام (عقد محدد المدة) لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق.
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