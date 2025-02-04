"صالة الطفل".. إبداع وتفاعل في فعاليات معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير - محمود بكار:

أشرقت صالة الطفل بأجواء من المرح والإبداع، في اليوم قبل الأخير من الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، حيث احتضنت مجموعة متنوعة من الورش الفنية والثقافية التي جمعت بين الخيال والتفاعل، لتقدم للصغار تجربة لا تُنسى.

استمتع الأطفال بسحر الحكايات في ركن الفنون القولية، حيث قدمت الفنانة أمل عبد الفتاح سردًا مشوّقًا لـ “حكايات الانتصار”، التي احتفت بقيم الإصرار والإنجاز، لتأخذ الصغار في رحلة مليئة بالإلهام والتشويق.

وفي جلسة حوارية تميزت بالحيوية، استضافت الصالة الأطفال الفائزين بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث ناقش الشاعر أحمد طلب مع الكاتبتين الصغيرتين ندى السيد عبد الهادي وسما أسامة محمود تفاصيل ديوانهما المشترك “عن طفولتي”، متناولين دور الكتابة في التعبير عن التجارب الشخصية وأحلام الطفولة.

كان للصغار موعد مع تجربة فريدة من خلال ورشة الحكي “نقطة سوداء في جناح الفراشة”، حيث أبدع عبد العزيز السماحي في جذب الأطفال إلى عالم القصة بأسلوب تفاعلي، جعلها واحدة من أكثر الفعاليات جذبًا للصغار.

في ركن الورش التفاعلية، خاض الأطفال تجارب متنوعة، أبرزها جلسة ضيف شرف المعرض – سلطنة عمان، التي أتاحت لهم فرصة استكشاف جوانب من الثقافة العمانية في أجواء جمعت بين المتعة والمعرفة.

كما شهدت الصالة لقاءً ثريًا مع إيهاب بهي الدين، رئيس تحرير مجلة “خطوة”، الذي تحدث عن أهمية القراءة في تنمية وعي الأطفال وتعزيز خيالهم الإبداعي.

في ركن الورش الفنية، استمتع الأطفال بالأنشطة التي أعدها المركز القومي لثقافة الطفل، حيث أبدعوا في تشكيل الورق والخرز وتلوين الجبس، كما قدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب أنشطة إبداعية مثل تصميم الطيور بالقماش، وفنون الأورجامي، وورشة إعادة التدوير، إلى جانب جلسات رسم مستوحاة من قصص الكاتبة فاطمة المعدول، التي تم اختيارها شخصية المعرض لهذا العام.

كان للخط العربي حضور مميز في الصالة، حيث قدم الفنان خضير البورسعيدي ورشة برعاية صندوق التنمية الثقافية، عاش خلالها الأطفال تجربة كتابة حروفهم الأولى بأنامل مليئة بالحماس.

بين الفن، والحكاية، والورش التفاعلية، قدمت صالة الطفل يومًا استثنائيًا جمع بين الترفيه والتثقيف، ليظل الإبداع هو العنوان الأبرز لهذه الفعاليات، التي رسّخت لدى الصغار حب الاستكشاف، والخيال، والتعلم.

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