إنهاء عقد بالتراضي بين محافظة المنيا وشركة "إيكو" لاستغلال 2500 فدان في إقامة غابة شجرية

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التوقيع على ملحق إنهاء عقد بالتراضي للصالح العام بين محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وشركة إيكو للتنمية الزراعية (إحدي شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية) للانتفاع بمساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية.

وقع على ملحق العقد، الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا نيابة عن المحافظة، واللواء عمر محمد الشوادفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيكو للتنمية الزراعية، والمهندس ميلاد بشري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، ووفق بيان، إلى حرص الدولة بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد تلقت توصية من مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فيما يخص النزاع القائم بين الشركة وطرفي التعاقد.

وقد تم التواصل والتنسيق مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالإضافة إلى استضافة وزارة التنمية المحلية لعدد من الاجتماعات بحضور الجانبين وتوجيه القطاعات المعنية بالوزارة بدراسة وحل المشكلة، ونجحت تلك الجهود في تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق على التسوية بالتراضي بما يحقق الصالح العام.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التنسيق الذي تم بين المحافظة والشركة خلال الفترة الماضية لإنهاء التعاقد بالتراضي لكونه يتيح لمحافظة المنيا استغلال مساحة الـ٢٥٠٠ فدان لتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بما يسهم في حل مشكلة مصرف المحيط بمحافظة المنيا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

من جانبه قدم اللواء عمر الشوادفي، رئيس العضو المنتدب لشركة إيكو، خالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على جهود الوزارة في تقريب وجهات النظر مع محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل النزاع، مشيرا إلى أن شركة إيكو للتنمية الزراعية ستقوم بتسليم الأرض المخصصة لها طبقا للتعاقد السابق إلى محافظة المنيا.

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