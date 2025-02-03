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موعد جنازة وعزاء الإذاعي الراحل أحمد أبوزيد

11:42 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    وفاة أحمد أبو زيد أبرز مذيعي الإذاعة
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كتب- عمرو صالح:

كشف رضا عبدالسلام رئيس إتحاد إذاعة القرآن الكريم الأسبق، عن موعد جنازة وعزاء الإذاعي الراحل أحمد أبوزيد الذي فارق عالمنا خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم الإثنين.

وقال عبدالسلام لمصراوي، :"ستشيع جنازة الإذاعي الراحل أحمد أبوزيد بعد صلاة ظهر الغد من مسجد أبو الهوى بحى بقحافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وسيقام العزاء بعد صلاة مغرب الغد بدار الشبان المسلمين بطنطا".

ورحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين الإذاعي الكبير أحمد أبوزيد تاركا من خلفه أثرا إذاعيا كبيرا.

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