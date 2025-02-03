نبيلة مكرم: 47.3 مليار جنيه حجم أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال 3 سنوات

كتب- حسن مرسي:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القيادة السياسية تدعم جهود التحالف بمختلف السبل الممكنة، مشيرة إلى أن إجمالي أعمال التحالف بلغت 47.3 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أشارت مكرم إلى أن اجتماع أعضاء التحالف الوطني مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان بمثابة وضع الخطوط العريضة للتنسيق بين التحالف والحكومة.

وأضافت أن القيادة السياسية تُثمّن دور منظمات المجتمع المدني في مصر، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للجمعيات الأهلية، مما دفع هذه المنظمات إلى إثبات قدرتها على تحمل المسؤولية.

وأوضحت مكرم أن جميع المؤسسات والمنظمات العاملة تحت مظلة التحالف عملت على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن التحالف يضم 36 مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات متنوعة مثل التمكين الاقتصادي، وتأمين احتياجات العرائس، والتعليم، وتمكين المرأة، والرعاية الصحية.

كما أشارت إلى إرسال قوافل دعم إلى غزة، واستفادة أكثر من 35 مليون مواطن مصري من أنشطة التحالف، مع وجود أكثر من 300 ألف متطوع.

وأكدت مكرم على أهمية العمل تحت مظلة موحدة تُعزز الفوائد وتوحد قاعدة البيانات، مع الاعتماد بشكل أكبر على المتطوعين، خاصة الشباب، وذلك في إطار قانون التحالف الذي يدعم العمل التطوعي.

وأضافت أن التحالف يعمل حاليًا على التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، حيث يُنفذ المرحلة الثانية من حملة "إيد واحدة" لتوفير المواد الغذائية والخدمات الأساسية للأسر المستحقة.

واختتمت مكرم أن لجانًا متخصصة تعمل على رصد الاحتياجات وتقديم الدعم خلال شهر رمضان، مما يعكس التزام التحالف بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية.

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