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مصادر: أكرم فريد رئيسًا للمركز القومي للسينما

09:35 م الخميس 27 فبراير 2025

المخرج أكرم فريد

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كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اختار المخرج أكرم فريد رئيسا للمركز القومي للسينما، خلفا للدكتور حسين بكر.

جدير بالذكر أن أكرم فريد ولد عام 1972، تخرج من كلية الطب البيطري في عام 1995، إلا أن حبه للفن جعله يلتحق بمعهد السينما لكي يدرس اﻹخراج، وتخرج في عام 2001.

قدم فريد العديد من اﻷفلام الروائية القصيرة والوثائقية من أهمها (3 ورقات)، وعمل كمساعد مخرج في البداية، ثم قدم أول أفلامه كمخرج (فرح) في عام 2004، وأخرج بعدها (حاحا وتفاحة، زي الهوا، عمر وسلمى، عائلة ميكي، إي يو سي، حماتي بتحبني)، كما أخرج مسلسلات (ساحرة الجنوب، اللهم إني صائم).

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وزارة الثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المخرج أكرم فريد المركز القومي للسينما
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