رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية من مصنع "سيراميكا كليوباترا" بالسخنة

وزيرة البيئة: إنجازات غير مسبوقة في الملف البيئي وتحولات فارقة نحو التنمية

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من مصنع "سيراميكا كليوباترا" بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز قدرات التصدير.

تفاصيل المشروع

- المساحة الكلية للمصنع: 7.2 مليون م².

- المرحلة الثانية: 500 ألف م².

- الاستثمارات: 5 مليارات جنيه.

- الطاقة الإنتاجية السنوية: 80 مليون م².

- فرص العمل: 1300 وظيفة جديدة.

جولة تفقدية لرئيس الوزراء

تفقد "مدبولي"، مختلف مراحل الإنتاج، حيث استعرض محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كليوباترا"، تقنيات التصنيع الحديثة التي يتم تطبيقها داخل المصنع، والتي تعتمد على الأتمتة الكاملة دون تدخل بشري، مما يضمن جودة عالية للمنتجات.

مراحل الإنتاج الحديثة بالمصنع

1- منطقة المكابس: استقبال المواد الخام وكبسها وفق أحدث تقنيات الضغط والحرارة

2- منطقة الطباعة الرقمية: تطبيق تصاميم متطورة على السيراميك

3- منطقة الأفران: معالجة المنتجات تحت درجات حرارة مختلفة لتصليبها

4- قسم الجودة: اختبار المنتجات باستخدام روبوتات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

5- معامل الأبحاث والتطوير: تحسين جودة المنتجات وفق المواصفات العالمية

التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني

أشاد "مدبولي"، بقدرة المصنع على إنتاج سيراميك وبورسلين بمعايير عالمية، مما يعزز معدلات التصدير، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي شهدها المصنع، والتي ستدعم الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تحفيز الاستثمار ودعم المشروعات الوطنية.

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