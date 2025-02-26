بدء ندوة نقابة الأشراف حول "توعية الشباب بمفاهيم الأمن القومي"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت منذ قليل، بمقر نقابة السادة الأشراف، ندوة "توعية الشباب بمفاهيم الأمن القومي"، تحت رعاية السيد الشريف نقيب الأشراف.

وانطلقت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ صديق علي صديق.

ومن جانبه قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن شباب هذه ألامه هو أملها في مستقبل نصبوا إليه، لذا وجب علينا رعايته ومساعدته علي كافة المناحي وإعداده الإعداد الجيد لمجابهة كافة المصاعب والتحديات متسلحين بالخلق والعلم والمعرفة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بالشباب وكلفت الجهات العلمية والإدارية بتدريبه علي كافة التخصصات وأتاحت له تولي المناصب القيادية والسياسية.

وأوضح أن نقابة السادة الأشراف دشنت مجلس شبابها من خلال رؤية شاملة تتضمن رعاية شباب الأمة علي كافة الاتجاهات العلمية والثقافية والتدريبية، وتصويب أفكارهم دينيا وأخلاقيا، مع الاهتمام الشامل بالمرأة وتأهيلها سياسيا لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها، مع إيجاد الحلول العلمية لإعادة الترابط الأسري والحد من حالات الطلاق.

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