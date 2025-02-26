رسميا.. مصر ضيف شرف المعرض الزراعي الإيفواري (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن الغذائي.. مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استيراتيجية الدولة المصرية، ويلقى متابعة مستمرة من الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة اليوم الأربعاء مع سيدي توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية الإيفواري، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وقال فاروق إن لدينا أكثر من عشرة آلاف عالم وباحث في المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة في جميع المجالات منها: الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحسين السلالات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مؤكدا استعداد مصر لتقديم الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار، وكذلك استقبال فرق عمل للتدريب في المراكز البحثية المصرية وإيفاد خبراء لتدريبهم هناك في كل الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات.

وأضاف أنه رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية من ندرة المياه، إلا أن مصر حققت إنجازات ضخمة في المجالات الزراعية بفضل اهتمام الرئيس السيسي بالتكنولوجيا الحديثة وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان ومعدل التحول للثروة الحيوانية، ما كان له أثر فعال في تقليل استيراد اللحوم من الخارج وزيادة الإنتاجية المحلية وتحقيق التوازن في الأسعار .

وشدد الوزير على أن كل إمكانيات وزارة الزراعة متاحة لخدمة الأشقاء في كوت ديفوار، ووجه بوضع آلية محددة وخطة عمل لتفعيل نقاط الاتفاق وتنفيذها على أرض الواقع، كما وجه بعقد لقاء بين المستثمرين المصريين من خلال السفارة الإيفوارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لوضع خطة عمل ومتابعتها.

من جهته، أعرب وزير الثروة الحيوانية والسمكية الإيفواري عن سعادته بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط في مجال الزراعة، ولكن كل المجالات، مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحسن واتارا رئيس كوت ديفوار.

وقال الوزير الإيفواري إن مصر لديها الكثير من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكى والأمن الغذائي.

وأضاف أنه يمكن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين.. مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتخصيص قطعة أرض لمصر لإنشاء مزرعة مشتركة للثروة الحيوانية، إرشادية بحثية، مرحبا بالمستثمرين المصريين والاستفادة بالحوافز التي تمنحها دولته للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى مكانة مصر الكبيرة لديهم.

ووجه توري الدعوة لوزير الزراعة المصري لحضور المعرض الزراعي الذي تنظمه بلاده والمزمع عقده في أبريل القادم.. مشيرا إلى أن مصر سوف تكون ضيف شرف المعرض.

حضر اللقاء، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وألبير دولي سفير كوت ديفوار لدى مصر، وعدد من قيادات الوزارتين، وأعضاء السفارة الإيفوارية.

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