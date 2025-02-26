مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال شهر رمضان

كتب- محمد نصار:



أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مواعيد تشغيل قطار العاصمة خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيعمل القطار يوميًا من 6:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل، لتسهيل التنقلات خلال الشهر الكريم.

مواعيد انطلاق آخر القطارات

من بدر إلى عدلي منصور: 11:26 مساءً

من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: 11:05 مساءً

من مدينة المعرفة إلى عدلي منصور: 11:03 مساءً

من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة: 11:00 مساءً

من بدر إلى مدينة الفنون والثقافة: 11:23 مساءً

من عدلي منصور إلى مدينة المعرفة: 10:15 مساءً

من بدر إلى مدينة المعرفة: 10:38 مساءً

من عدلي منصور إلى مدينة بدر: 11:30 مساءً

من مدينة الفنون والثقافة إلى مدينة بدر: 11:37 مساءً

من مدينة المعرفة إلى مدينة بدر: 11:03 مساءً

ساعات الذروة

من الأحد إلى الخميس:

6:42 صباحًا – 10:00 صباحًا

1:19 ظهرًا – 5:00 مساءً

يوم السبت:

7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

1:15 ظهرًا – 4:45 مساءً

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