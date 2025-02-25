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بدء تطوير ميدان 30 يونيو بعين شمس.. ننشر مخطط المشروع

01:12 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بدء تطوير ميدان 30 يونيو بعين شمس
  • عرض 5 صورة
    بدء تطوير ميدان 30 يونيو بعين شمس
  • عرض 5 صورة
    بدء تطوير ميدان 30 يونيو بعين شمس
  • عرض 5 صورة
    بدء تطوير ميدان 30 يونيو بعين شمس
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كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، تنفيذ أعمال تطوير ميدان 30 يونيو بنطاق حي عين شمس التابع للمنطقة الشرقية بالعاصمة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وتستهدف أعمال التطوير، تحسين الصورة البصرية والشكل الجمالي لميدان 30 يونيو والمنطقة المحيطة، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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محافظة القاهرة ميدان 30 يونيو بعين شمس عين شمس
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