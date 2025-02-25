روسيا وإندونيسيا تعقدان مباحثات لتعزيز العلاقات في مجالي الدفاع والأمن

جاكرتا- (أ ب)

اتخذت روسيا وإندونيسيا اليوم الثلاثاء خطوات لتعزيز علاقاتهما في مجال الدفاع من خلال لقاء بين أبرز مسؤول أمني روسي ووزير الدفاع الإندونيسي في العاصمة جاكرتا، في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الرابع.

وقبل زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو لإندونيسيا، أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء بأنه سيناقش سبل تعزيز الشراكة في مجال الدفاع مع وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان حكومي روسي إن المسؤولين سوف يناقشان " التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك".

ويشار إلى أن زيارة شويجو لإندونيسيا التي تستمر لمدة خمسة أيام ، ضمن جولة آسيوية تشمل ماليزيا، تأتي بعدما أصبحت جاكرتا عضوا كاملا في تكتل البريكس للاقتصاديات الناشئة، وهو التحالف الذي تعد من مؤسسيه.

وقال مسؤولون إندونيسيون قبل وصول شويجو إن الجانبين سيتبادلان الآراء بشأن القضايا الدولية والإقليمية، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لتعزيز علاقاتها الدفاعية مع دول جنوب شرق آسيا.





