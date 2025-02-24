"نقل الكهرباء" تُطلق أول منصة رقمية خاصة بمحطات بنبان الشمسية

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وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "جيزة للأنظمة" التعاون في مجالات التحول الرقمي

كتب- محمد صلاح

أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أول منصة رقمية "Digital Platform" خاصة بمحطات بنبان الشمسية بهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية، وخاصة مع التوسع الكبير في المحطات الشمسية.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، محطة بنبان الشمسية بأسوان.

وتشمل الخطة العاجلة لإضافة حوالي 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى بطاريات تخزين تصل إلى 3.2 جيجاوات ساعة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية، وتحسين قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة المتزايدة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين.

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