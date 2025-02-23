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موعد بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية رسميا

03:04 م الأحد 23 فبراير 2025

جامعة القاهرة

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كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة، بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من العام الجامعي القادم ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وأوضحت الجامعة أنها ستضم ١٤ كلية، تشمل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والطب البيطري، والتجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق.

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