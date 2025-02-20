بعد اجتماعها بالخبراء والمتخصصين..ننشر توصيات لجنة السياحة بالحوار الوطني

كتب- عمرو صالح:

اوصت لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني عقب اجتماعها بخبراء واقتصاديين من مختلف التخصصات بعدد عدد من التوصيات للنهوض بالقطاع السياحي.

وبحسب بيان اللجنة نصت التوصيات على ضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في المناطق الجغرافية، وكذلك التوسع في تشجيع الطيران منخفض التكلفة.

وأشار البيان أن هذه التوصيات جاءت متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة في اجتماعها اليوم.

ومن جانبه ثمن الحوار الوطني ورقة العمل التي عرضت من جانب اللجنة الاستشارية لتطوير القطاع السياحي ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة على الاستجابة والمتابعة للعديد من التوصيات الصادرة المتعلقة بتطوير قطاع السياحة..

وأشار البيان إلى أن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو تعزيز تنافسية القطاع السياحي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.





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