رئيس "القومي للمرأة" ووزيرة التضامن تتفقدان جناح المجلس فى معرض ديارنا

كتبت- نور العمروسي:

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسه المجلس جناح المجلس ضمن فعاليات معرض "ديارنا" والذي يقام تحت عنوان "أرض العز"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبداالفتاح السيسي وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 13 حتى 28 فبراير للعام السادس على التوالي.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة بأيادي سيدات مصر من مختلف محافظات الجمهورية خاصة منتجات المرأة السيناوية المميزة والمعبرة عن الأصالة موضحة أن السيدات تدربن ضمن برامج ومشروعات المجلس المختلفة كما أكدت على أن المجلس يسعى دائمًا لدعم السيدات المنتجات وتقديم الفرص لهن للنمو والتوسع في أعمالهن لتمكينهن اقتصاديا.

وشهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا مع العارضات حيث استمعت رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزيرة التضامن الاجتماعي إلى قصص نجاح السيدات المشاركات والتحديات التي يواجهنها مع التأكيد على استمرار الدعم لهن من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.

يضم جناح المجلس مجموعة متنوعة من منتجات السيدات التي حصلن على تدريبات بالمجلس من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية ومشروع دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتشمل المنتجات ملابس ومشغولات يدوية، وحلي، مما يعكس التراث الثقافي الغني.

يُذكر أن معرض "ديارنا" يُعد من أكبر المعارض الداعمة للحرف اليدوية والتراثية في مصر ويشارك فيه عدد كبير من العارضين من مختلف المحافظات بهدف تعزيز فرص التسويق والترويج للمنتجات المحلية.