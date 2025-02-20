الكلية العسكرية التكنولوجية توقع اتفاقًا مع "القابضة لعلوم الطيران"

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية توقيع عقد اتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسي في مجال تكنولوجيا الطيران.

حيث وقع عقد الاتفاق اللواء دكتور الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية واللواء طيار عزت متولى إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (EAA) والدكتور مهندس علاء مصطفى فكرى الرئيس التنفيذي لشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم (SAVIS).

يهدف الاتفاق إلى تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية بما يواكب التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الطيران، والاستفادة من كافة الإمكانات العلمية المتاحة في تعليم وتدريب الطلاب على المهارات الفنية التي تتناسب مع مختلف تخصصاتهم.

ويمثل الاتفاق نموذجًا فريدًا في التعاون المستمر بين وزارتي الدفاع والطيران المدني لإنشاء واعتماد أول برنامج دراسي في مجال تكنولوجيا الطيران تتوافر فيه كافة معايير وتشريعات الطيران الدولية الحديثة.

حضر مراسم التوقيع عددًا من قادة القوات المسلحة ومسئولى الشركتين.

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