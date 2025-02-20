غدًا.. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف العمل بمحطة مياه منشأة القناطر لأعمال الربط بين الخزان الأرضي بالمرحلة الثانية وبين الطلمبات المرشحة، وربط عدد "3" طلمبات مياه مرشحة على خط الطرد الرئيسي.

قطع المياه لمدة 12 ساعة بالجيزة

أوضحت محافظة الجيزة، بحسب بيان، الخميس، أن الأمر يستلزم إيقاف المحطة لمدة 12 ساعة لتنفيذ الأعمال المطلوبة بدءًا من الساعة التاسعة مساءً غدًا الجمعة 21 فبراير 2025 وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

نوهت "الجيزة"، بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة هي"منشأة القناطر، وقرية الأخصاص".

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وكلف "النجار"، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بالمتابعة والتعاون مع الجهاز لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الربط وفقًا للمواعيد المحددة.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية

قالت "الجيزة"، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

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