المفتي يتوجَّه للبحرين للمشاركة في مؤتمر الحوار "الإسلامي - الإسلامي"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توجَّه الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مملكة ‏البحرين؛ لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، تحت شعار: "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، وذلك يومي 19 و ‏‏20 فبراير الجاري.

ويعقد المؤتمر برعايةٍ كريمةٍ من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ويشارك فيه أكثر ‏من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.‏

ويأتي هذا المؤتمر استجابةً لدعوة شيخ الأزهر الشريف، خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام ‏‏2022، إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين، ويشهد هذا المؤتمر نشاطًا مكثفًا لفضيلته يتضمن كلمةً في افتتاح المؤتمر، وعدد من اللقاءات على هامش المؤتمر بهدف ‏تعزيز التعاون الإسلامي، واتخاذ خطوات فعليَّة للمِّ شمل الأمة، وتحقيق تقارب بين المؤسسات والعلماء من مختلف مدارس الفكر ‏الإسلامي.

ومن المقرر أن يلقي المفتي كلمة في هذا المؤتمر حول الحوار بين طوائف المسلمين تتضمن عددًا من التوصيات التي تهدف إلى إعادة بناء جسور الحوار، وإرساء دعائم الوحدة والأخوة.

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